La fuerza de las piernas predice la longevidad, según este médico experto en salud integral y metabolismo

Una preocupación latente en la población es el envejecimiento y cómo hacerle frente. Eso se puede reflejar en el consumismo hacia el autocuidado y todas las cremas antiedad que tenemos en el estante del baño. Además, la alimentación entra en juego y el ejercicio físico está muy presente y cada vez son más los individuos que van al gimnasio o salen a hacer actividades deportivas al aire libre.

Tres razones por las que la fuerza de las piernas predicen la longevidad

Las piernas son la bomba auxiliar de la circulación. Cada paso, sentadilla, escalón, ayudan a empujar la sangre de regreso al corazón, aclara el médico experto en longevidad, Rodrigo Arteaga. Esto facilita el trabajo al corazón y hace la entrega de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Cuando la fuerza disminuye, la circulación se ralentiza y los tejidos se reparan peor. Así que cuando las piernas no se usan, el envejecimiento se acelera en todo el cuerpo. Los músculos no solo se mueven, sino que se comunican con todo el cuerpo. Cada contracción muscular libera mioquinas que son proteínas que viajan por la sangre y mandan señales al corazón, a la piel y al cerebro para que se reparen. Estas son señales antiinflamatorias y regeneradoras. Si mantienes y usas el músculo, esas señales seguirán activas. La fuerza predice la independencia. Eso se puede ver en levantarse y caminar sin esfuerzo o evitar una caída. Esto dependerá de la masa y la coordinación muscular. Esto en medicina es uno de los marcadores de la longevidad.

Una rutina de tres ejercicios para fortalecer las piernas

En primer lugar, se debe llevar a cabo un calentamiento abriendo las piernas y dando palmadas. El primer ejercicio es una sentadilla. Se deben hacer 10 repeticiones. Es muy importante que cada uno mantenga su propio ritmo. El segundo, quedándose en la posición de sentadilla, se pone los pies en punta. De este se deben hacer 10 por cada lado. En el tercer ejercicio, se harán pulsitos, en concreto, 10 repeticiones. En el cuarto, con las manos sobre la cabeza y con las piernas abiertas a la altura de los hombros, se lleva la cadera hacia atrás y la espalda para delante. Así se estirará todo el fémur. En total son 10 repeticiones.

Por qué es importante la fuerza de las piernas

La fuerza en las piernas es un componente esencial para el rendimiento físico y el bienestar general. No solo influye en la capacidad de realizar actividades deportivas, sino también en tareas cotidianas como caminar, subir escaleras o mantener el equilibrio. Unos músculos de las piernas bien desarrollados permiten una mejor estabilidad del cuerpo, lo que reduce significativamente el riesgo de caídas y lesiones, especialmente a medida que envejecemos.

Además, la fuerza en las piernas contribuye a una mayor eficiencia en el movimiento. Cuando los músculos trabajan de forma óptima, el cuerpo gasta menos energía para llevar a cabo acciones básicas, lo que mejora la resistencia y la sensación de vitalidad. En disciplinas como la carrera, el ciclismo o el levantamiento de pesas, el fortalecimiento de piernas es clave para aumentar la velocidad, la potencia y la capacidad de absorber impactos.

Otro aspecto fundamental es su relación con la salud metabólica. Ejercitar los músculos de las piernas favorece la circulación sanguínea, ayuda a regular los niveles de glucosa y estimula el metabolismo, lo que puede contribuir al control del peso y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. En conjunto, fortalecer las piernas no solo mejora el rendimiento físico, sino que también promueve una vida más activa y saludable.

