Un joven de 21 años ha muerto tras un accidente de moto que ha tenido lugar en la avenida Carlos V, en Prado de San Sebastián, en Sevilla, en la tarde de este lunes. El siniestro se produjo pasadas las 18:00 horas, cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta quedó implicada en un fuerte impacto que obligó a activar el dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, 112 y servicios sanitarios, que atendieron al motorista en el mismo punto del incidente antes de su traslado a un centro hospitalario.