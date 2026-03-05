Se trata de un audiovisual realizado por Santiago Molina, que recuerda el año extraordinario vivido por esta hermandad con motivo del 25 aniversario de la consagración de su sede canónica

La Hermandad de Jesús Nazareno de La Algaba estrenará este viernes, 6 de marzo, a las 20:00, en la Sala Antonio Machado, de la Fundación Cajasol, en Sevilla capital, el documental Ya sale el sol, que narra la Santa Misión Parroquial celebrada por esta corporación desde octubre de 2024 a noviembre de 2025, con motivo de las bodas de plata de la consagración de su sede canónica.

Se trata de un audiovisual realizado por Santiago Molina. En su más de hora y media de duración, recoge los momentos vividos en este año extraordinario, desde su apertura con el Rosario y traslado de la Virgen de los Dolores, hasta la visita de Jesús Nazareno a los distintos barrios del municipio sevillano el pasado otoño. Un acontecimiento religioso sin precedentes en La Algaba y para el que pueblo se volcó al completo. Un hito en la historia de esta corporación de la Madrugada del Viernes Santo.

Las imágenes grabadas (acompañadas de música) que refrendan la gran devoción que se le profesa a los Sagrados Titulares se intercalan con declaraciones de distintos hermanos que abordan diversos aspectos de este fervor: el devocional, histórico y artístico.

Santiago Molina es natural de Ceuta y sevillano de adopción desde 2010. Grabar este documental ha resultado para él "un reto tremendamente ilusionante". "En todo momento he querido que el resultado fuese ameno y que, sobre todo, permitiera al hermano revivir lo acontecido en este año tan histórico para ellos", refiere.

Un documental en el que se recoge un capítulo escrito con letras de oro en la larga trayectoria de la Hermandad de Jesús.

La entrada para esta primera proyección es gratuita, hasta completar aforo.