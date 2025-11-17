Los cortes en la SE-20 y las fuertes lluvias han marcado la jornada del estreno de la SE-20

Sevilla ha estrenado este lunes la nueva línea 60 de Tussam, un servicio exprés que une Sevilla Este y Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena, con ocho vehículos, 27,6 kilómetros y 15 paradas por sentido. La línea funciona de 7:00 a 22:00 horas (de 9:00 a 22:00 los fines de semana), con frecuencias de 16 minutos por la mañana y 24 por la tarde, y busca satisfacer una demanda histórica de los vecinos del distrito.

El alcalde, José Luis Sanz, advirtió que la jornada inaugural no era representativa por las fuertes lluvias y los cortes en la SE-20, aunque confía en que el servicio "va a funcionar" y podrá ajustarse según la demanda.

Los primeros usuarios destacan la comodidad y rapidez del recorrido, frente a la combinación de líneas que usaban antes. No obstante, dos vecinas denunciaron que tardaron una hora y cuarenta minutos en llegar al hospital, perdiendo su cita médica.