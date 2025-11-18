El papa León XIV ha hablado por primera vez sobre el caso del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor. "Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tiene una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", explicó el pontíficea su salida de la residencia de Castel Gandolfo.