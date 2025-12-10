La compañía atiende cada Navidad a más de 630.000 clientes, preparando la comida y la cena de más de 25.000 familias, reafirmando su compromiso con la calidad, la tradición y la innovación. La propuesta navideña ofrece 22 referencias exclusivas que suponen la elaboración de 228.000 unidades y cerca de 139.000 kilos de producto; incluye carnes y aves, hojaldres, cremas y salsas, además de postres como la tarta de queso o la torrija de roscón. Gran parte del crecimiento en platos preparados vendrá por un aumento de la superficie dedicada al propio espacio en tienda y a un incremento en libre servicio.