Una muestra de mosquitos recogida en una trampa en la laguna de San Lázaro, en Villamanrique de la Condesa.

La Diputación de Sevilla ha iniciado la campaña de vigilancia y control del mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental en quince municipios del Bajo Guadalquivir. Este año, tras un invierno con lluvias abundantes que han dejado numerosos humedales y agua estancada, la superficie de actuación se ha duplicado hasta 117.000 hectáreas.

En la laguna de San Lázaro, en Villamanrique de la Condesa, técnicos de Tragsatec realizaron prospecciones larvarias, demostraciones de fumigación con cañón y drones, y mostraron las cajas nido que fomentan la presencia de aves insectívoras. La combinación de vigilancia, prevención y control biológico busca minimizar el riesgo de transmisión del virus y proteger a la ciudadanía.