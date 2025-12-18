La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria –AEAT- a principios de este mes contra el entramado criminal alrededor de Biomar Oil, investigada por un fraude de cerca de 300 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, ha destapado coches de lujo, inmuebles, millones de euros en cuentas y hasta un taller clandestino de armas, con un tanque incluido.

Según informa este jueves la Policía Nacional, la investigación iniciada hace varios años por agentes de la UDEF ha revelado uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el sector de hidrocarburos a través de una organización que ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor de mercado gracias a los incumplimientos fiscales. Fruto de los registros practicados dentro de la investigación a Biomar, empresa que figura entre los grandes morosos con la Agencia Tributaria, se han intervenido más de 140.000 euros, bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, activos financieros que superan los 14 millones, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 coches valorados en más de 3 millones, 167 relojes de lujo y 46 inmuebles con un valor superior a los 5 millones.