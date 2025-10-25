Sevilla vuelve a brillar en el mapa internacional. Según un reciente reportaje del prestigioso periódico británico The Telegraph, la capital andaluza ocupa el tercer puesto en el ranking “The World’s Greatest Cities”, una lista elaborada por quince escritores especializados en viajes. Desde sus monumentos Patrimonio de la Humanidad hasta sus barrios llenos de vida, Sevilla vuelve a demostrar que su encanto va mucho más allá de lo que se puede ver en una postal. En este vídeo, Diario de Sevilla pregunta a pie de calle a sevillanos y turistas qué opinan de este nuevo reconocimiento. ¿Por qué Sevilla se ha ganado su puesto entre las tres mejores ciudades del mundo?