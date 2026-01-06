El Ateneo de Sevilla ha concedido la quinta edición de su Premio para Jóvenes Investigadores en Enfermedades Neurodegenerativas, un reconocimiento ya consolidado que pone en valor la excelencia científica y la investigación biomédica realizada por jóvenes talentos en España. En esta convocatoria se han presentado 37 trabajos de 17 autores, evaluados por un jurado independiente de científicos de prestigio internacional. Los dos estudios premiados se centran en la enfermedad de Alzheimer, uno de los grandes retos sanitarios y sociales actuales.