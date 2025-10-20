Foto de familia de la presentación de la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla'.

El próximo 15 de diciembre se inaugurará en el Real Alcázar -concretamente en el Salón Gótico- la muestra Sorolla en el Alcázar de Sevilla. Una exposición conformada por 15 obras que, por primera vez, salen del Museo Sorolla para instalarse en el lugar donde fueron ideadas.

Comisariada por Román Fernández-Baca y Enrique Varela, director del Museo Sorolla, y coordinada por Mariano Vergara Utrera, la muestra cuenta con la colaboración del Museo Sorolla y el patrocinio de la Fundación Unicaja. La entrada a la colección estará incluida en la de acceso general al Real Alcázar, siendo gratuita para los sevillanos.