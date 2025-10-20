Sorolla regresa en diciembre al Real Alcázar, una de sus grandes fuentes de inspiración

"Si posible fuera nacer a voluntad y en dos lugares a un tiempo, yo sería mitad de Valencia y mitad de Sevilla". Quien pronunció esta frase fue el pintor impresionista Joaquín Sorolla. En 1902 realizó su primer viaje a la capital hispalense, año en el que se aproximó a la Semana Santa y quedó impresionado con la Macarena a la que dedicó uno de sus lienzos. A pesar de que la capital no cumplió sus expectativas, regresó en 1908 para retratar a la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Es aquí cuando comenzó a sentirse atrapado por la ciudad y conoció una de sus grandes fuentes de inspiración: el Real Alcázar. La luz, la atmósfera, el color, la quietud y, por supuesto, la belleza del palacio consiguieron conquistar al valenciano, que pasó varias jornadas pintando entre sus patios y jardines. En diciembre, 15 de sus obras regresarán a este emblemático espacio a través de Sorolla en el Alcázar de Sevilla. Una muestra singular en la que, por primera vez, las piezas regresan al lugar donde se inspiraron.

Comisariada por Román Fernández-Baca y Enrique Varela, director del Museo Sorolla, y coordinada por Mariano Vergara Utrera, la muestra -que estará expuesta en el Salón Gótico del 15 de diciembre al 1 de marzo- cuenta con la colaboración del Museo Sorolla y el patrocinio de la Fundación Unicaja. La entrada a la colección estará incluida en la de acceso general al Real Alcázar, siendo gratuita para los sevillanos.

La exposición "se enmarca dentro de un proyecto que hemos documentado en el Museo Sorolla y no es otro que los viajes que el valenciano realizó a lo largo de su trayectoria artística", ha explicado Enrique Varela, director del Museo Sorolla, quien ha indicado que el artista "recaló en algunos lugares muy significativos de la geografía española que, por diferentes motivos, pudieron atrapar su inquietud creativa". Uno de ellos fue Sevilla.

Diálogo entre arquitectura y pintura

Se trata de una exposición "muy significativa", porque las obras reflejan las estancias en las que Sorolla las realizó y cómo impactaron el paisajismo y la arquitectura del Real Alcázar en el pintor. Según Varela, el "diálogo entre arquitectura y pintura" y entre "espacio expositivo y obra pictórica" otorga un "plus especial" a la muestra.

Por su parte, el comisario de la exposición ha puesto en valor que "no se ha hecho ninguna de Sorolla en el sitio donde pintó su obra". Por tanto, Sorolla en el Alcázar de Sevilla se trata, de algún modo, "del retorno de los cuadros del artista al sitio donde fueron pintados". Los paisajes que dibujó demuestran, según Fernández-Baca, que "fue el pintor que mejor comprendió lo que es el jardín andaluz". Así se evidencia en elementos como las luces, las sombras, la vegetación, la masa arbórea, las fuentes y las diferentes albercas.

Joaquín Sorolla en el Real Alcázar. / D. S.

"Pocas veces el espectador podrá sentir tan de cerca esa conexión entre la creación artística y el lugar que la asistió", ha apuntado Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. "A través de unos lienzos excepcionales", ha abundado Garrido, "el visitante podrá redescubrir el diálogo entre la mirada luminosa del maestro valenciano y la belleza intemporal de este recinto palaciego". Además, el itinerario "va más allá de la mera contemplación estética" para recorrer, a través de la mirada del autor, "el agua, la vegetación y los juegos de sombra que hacen de este lugar un símbolo universal de belleza".

Por último, Juan Bueno, delegado de Hacienda, ha apostillado que "esta exposición es un regalo para Sevilla y para todos los visitantes que se acerquen a descubrirla durante los meses de invierno. Sorolla transmite a través de su obra toda la magia y la luz de este monumento, un lugar que le cautivó profundamente y al que volvió una y otra vez para pintar sus jardines".