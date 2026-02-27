El primer crucero internacional de la temporada llega a Sevilla y refuerza su apuesta por el turismo de lujo
El Puerto de Sevilla impulsa la desestacionalización y el turismo de alto poder adquisitivo con cerca de 90 escalas previstas si bien el Azamara Journey cuenta 700 pasajeros y 400 tripulantes a bordo
En imágenes, el crucero Azamara Journey en Sevilla
El primer crucero internacional de la temporada ha llegado a Sevilla, un movimiento con el que el Puerto de Sevilla vuelve a situar el foco en su apuesta por el turismo de lujo. La línea marcada es clara: impulsar la desestacionalización y atraer a un perfil de visitante de alto poder adquisitivo, según el planteamiento recogido en el texto original.