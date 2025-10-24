Procedimiento de análisis de las imágenes del programa de cribado de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Explican el procedimiento Esperanza Elías, radióloga de la unidad de mama, y Marina Álvarez, jefa de servicio de Radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

La radióloga de la unidad de mama, Esperanza Elías, y Marina Álvarez, jefa de servicio de Radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, explican como cada mamografía del programa de cribado poblacional se revisa de forma independiente por dos radiólogos, siguiendo protocolos europeos para garantizar la detección temprana. Cada estudio se archiva en el sistema PACS vinculado a la historia clínica digital, donde se registra densidad mamaria, hallazgos, categoría BI-RADS y la decisión de manejo.

Si alguno de los radiólogos detecta una posible lesión, la paciente es citada para pruebas complementarias. Cualquier marca adicional realizada durante la lectura se guarda como imagen complementaria; las imágenes originales nunca se modifican ni se borran. El sistema permite que los informes y las imágenes estén disponibles para facultativos y pacientes, garantizando seguridad, trazabilidad y seguimiento continuo.