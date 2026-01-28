La rama de un árbol ha tenido cortado un carril de la AP-4 durante este miércoles
A primera hora de la mañana ha habido varios obstáculos en la principal vía que une Cádiz con Sevilla a la altura de Las Cabezas de San Juan
La caída de la rama de un árbol ha provocado este miércoles importantes problemas de tráfico en la AP-4, manteniendo cortado uno de los carriles durante varias horas en la principal vía que conecta Cádiz y Sevilla. El incidente se ha producido a primera hora de la mañana a la altura de Las Cabezas de San Juan, donde se han registrado diversos obstáculos en la calzada, lo que ha obligado a extremar la precaución a los conductores.
Operarios de conservación y efectivos de emergencias han trabajado en la retirada de los restos y en la limpieza de la vía para restablecer la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad del tráfico.