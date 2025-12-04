El dispositivo de búsqueda en la balsa de agua de la antigua mina asturiana de Berbés para tratar de localizar los cuerpos de la mujer y su bebé desaparecidos en la provincia de León en 1987 ha determinado que allí no hay restos humanos, ha informado este jueves la Policía Nacional. La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) desarrollaron desde primera hora del martes y hasta ayer por la tarde un amplio dispositivo para drenar la balsa y facilitar el acceso a la zona en la que se tenía constancia de la presencia de algún vehículo sumergido y en cuyo interior se sospechaba que pudieran encontrarse los cuerpos.