Sin rastro en la balsa de la mina asturiana de la mujer y el bebé desaparecidos en 1987
Los trabajos dejaron al descubierto un vehículo, pero fue descartado por no coincidir con los modelos relacionados con la investigación.
Acaba sin éxito la búsqueda en una balsa de una mujer y su bebé desaparecidos en 1987 en Asturias
El dispositivo de búsqueda en la balsa de agua de la antigua mina asturiana de Berbés para tratar de localizar los cuerpos de la mujer y su bebé desaparecidos en la provincia de León en 1987 ha determinado que allí no hay restos humanos, ha informado este jueves la Policía Nacional. La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) desarrollaron desde primera hora del martes y hasta ayer por la tarde un amplio dispositivo para drenar la balsa y facilitar el acceso a la zona en la que se tenía constancia de la presencia de algún vehículo sumergido y en cuyo interior se sospechaba que pudieran encontrarse los cuerpos.