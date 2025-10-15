El Real Alcázar de Sevilla celebra el quinto centenario de una de las bodas más emblemáticas de la historia: la de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en sus salones en marzo de 1526. Con motivo de este aniversario, el monumento ha incorporado nuevas visitas temáticas gratuitas dirigidas a nacidos o residentes en Sevilla capital, con el objetivo de acercar su patrimonio histórico a los ciudadanos.

Bajo el título "La Boda del Emperador", las visitas se celebran los jueves, viernes y sábados a las 18:00 horas, con acceso por el Patio de Banderas. El recorrido, de una hora de duración, transcurre por los palacios, capillas y jardines donde se desarrolló el histórico enlace.

Una experiencia única para revivir, entre historia y leyenda, el esplendor del Renacimiento sevillano.