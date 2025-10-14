Naturaleza Encendida: una "profunda reflexión" sobre los usos del Real Alcázar de Sevilla

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha vuelto a pedir “una profunda reflexión” sobre los usos que se le dan al Real Alcázar de Sevilla. Y de nuevo lo ha hecho tras autorizar una nueva edición del proyecto Naturaleza Encendida que bajo el nombre de Arras se dedicará a la boda imperial entre Carlos I e Isabel de Portugal, acontecida en el conjunto palaciego en 1526.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorablemente el pasado 30 de julio sobre este proyecto que se va a celebrar una edición más en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. En su dictamen, Patrimonio considera que “cuenta con un desarrollo narrativo acertado, que las instalaciones necesarias para su montaje y realización procuran reducir su impacto o incidencia en la apreciación y valoración del Monumento respecto a ediciones anteriores, y que se realizará bajo la coordinación y supervisión del equipo técnico del Alcázar”.

No obstante, desde este órgano que vela por la tutela de los bienes patrimoniales, han vuelto a recomendar –ya lo hicieron el año pasado– “una profunda reflexión sobre los usos propuestos en los inmuebles de una valor universal excepcional, como es el caso, de modo que partan en su concepción del propio bien en que se desarrollen y utilicen recursos (visuales, sonoros,…) que contribuyan a la puesta en valor de los mismos”.

El desarrollo de este proyecto desde hace algunos años ha levantado una gran crítica entre los sectores conservacionistas por su supuesta incidencia en los jardines históricos del Real Alcázar y por su efecto en la vegetación y en la fauna. Desde la dirección el monumento que Naturaleza Encendida es “una propuesta cultural ejemplar en el cumplimiento de toda la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad, instalaciones, respeto a la flora y fauna…”. Para corroborarlo se remiten a consultoras externas de prestigio internacional como SFERA, que han llevado a cabo estudios tipo BACI (Before, After, Control Impact) que “acreditan el respeto absoluto y el impacto cero de Naturaleza Encendida sobre el monumento, sus jardines y su fauna”.

Además, señalan que cuenta con la calificación de “Evento Sostenible Alineado con los ODS”, certificado por Bureau Veritas; y que “dispone de todos los permisos pertinentes de la Comisión Provincial de Patrimonio la Junta de Andalucía, así como el Informe Acústico favorable emitido del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental, por poner algunos ejemplos.

“El hecho de haber acometido la obra técnica para la primera edición en 2023, permite que todas las energías se centre desde entonces en mejorar la propuesta cultural, artística y tecnológica para el Real Alcázar y sus visitantes. 55 personas trabajarán cada noche exclusivamente para Arras, y 80 personas en total conforman el personal de Naturaleza Encendida Sevilla”, aseveran desde el Alcázar.