Golpes, el primer largometraje como director del guionista Rafael Cobos, que se estrena este viernes, ambienta su acción en la Sevilla de 1982, y el equipo de la película comparte con los lectores de este periódico las dificultades para recrear el pasado de una ciudad que ha cambiado su fisonomía en las últimas décadas. Profesionales como el propio director, el productor Borja Pena, la directora de arte Gigia Pellegrini o el director de fotografía Sergi Vilanova Claudín cuentan en este vídeo los desafíos a los que tienen que enfrentarse.