Ocupando todo el ancho del cauce aunque sin abandonarlo aún, el río Guadaíra pasa por Sevilla con un caudal muy elevado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sitúa en naranja.

El río, pasa junto a la urbanización Isla Natura al sur de Sevilla y la nueva Ciudad de la Justicia. La borrasca mantiene cuatro ríos y tres embalses en nivel rojo con 14 carreteras cortadas.