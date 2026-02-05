Así está el río Guadaíra a su paso por Sevilla
El río alcanza su punto más crítico en Alcalá de Guadaíra donde está en nivel naranja
El tiempo en Sevilla y el estado de los ríos, en directo
Ocupando todo el ancho del cauce aunque sin abandonarlo aún, el río Guadaíra pasa por Sevilla con un caudal muy elevado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sitúa en naranja.
El río, pasa junto a la urbanización Isla Natura al sur de Sevilla y la nueva Ciudad de la Justicia. La borrasca mantiene cuatro ríos y tres embalses en nivel rojo con 14 carreteras cortadas.