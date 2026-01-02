El Roscón de Reyes vuelve a reinventarse esta Navidad con una propuesta que rompe con la tradición dulce y apuesta por el sabor salado. Desde la Venta Bovito, en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción, llega el roscón de pringá, una idea que surgió a raíz de la sugerencia de un cliente y que hoy se ha convertido en uno de los productos más demandados de estas fiestas.

Este roscón mantiene la esencia del clásico, con su forma circular, figurita y haba, pero sorprende por su relleno, muy jugoso y contundente. Aunque el de pringá es el más popular, también se puede encargar de chicharrón de Cádiz, carne mechá y otros embutidos. Como novedad este año, se incorpora el roscón de solomillo al whisky con queso de cabra. Los precios oscilan entre los 20 y los 25 euros, según la variedad. Debido a la alta demanda, recomiendan realizar el encargo antes del día 3 de enero.