Cuando el Roscón de Reyes deja de ser dulce
El tradicional dulce navideño se transforma en una opción salada que gana cada vez más adeptos en Sevilla
La polémica con las papeletas de El Gordo de Navidad rompe la convivencia en Villamanín: "El pueblo se ha dividido"
El Roscón de Reyes vuelve a reinventarse esta Navidad con una propuesta que rompe con la tradición dulce y apuesta por el sabor salado. Desde la Venta Bovito, en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción, llega el roscón de pringá, una idea que surgió a raíz de la sugerencia de un cliente y que hoy se ha convertido en uno de los productos más demandados de estas fiestas.
Este roscón mantiene la esencia del clásico, con su forma circular, figurita y haba, pero sorprende por su relleno, muy jugoso y contundente. Aunque el de pringá es el más popular, también se puede encargar de chicharrón de Cádiz, carne mechá y otros embutidos. Como novedad este año, se incorpora el roscón de solomillo al whisky con queso de cabra. Los precios oscilan entre los 20 y los 25 euros, según la variedad. Debido a la alta demanda, recomiendan realizar el encargo antes del día 3 de enero.