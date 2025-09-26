The Champions Burger llega a Sevilla del 25 de septiembre al 5 de octubre con 21 food trucks que ofrecen hamburguesas nacionales y locales, junto a entrantes, postres y patatas. El evento abre de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00, con entrada gratuita. Las hamburguesas tienen un precio de 9,95 € en el primer pedido a través de Uber Eats o 12,95 € con la tarjeta recargable del festival. El recinto, de 40.000 m², está diseñado para disfrutar en familia, con amigos o con mascotas gracias a sus zonas pet-friendly.