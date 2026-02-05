Sevilla cierra el muro de defensa ante el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Se trata de la segunda vez que se acomete esta operación en menos de un año y por el mismo gobierno local, dirigido por el popular José Luis Sanz. El regidor hispalense se encuentra ya en las compuertas, situadas en la zona conocida como Vega de Triana. Hasta aquí también se ha traslado un equipo de Bomberos.

"Por precaución y ante posibles inundaciones, hemos procedido a cerrar las compuertas del muro de defensa. Una medida preventiva ante la crecida del cauce del Guadalquivir". Se trata del comunicado publicado por el alcalde este jueves en redes sociales.