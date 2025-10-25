Marchas y también sevillanas. Las que se han escuchado este sábado cuando la Esperanza de Triana, en su traslado a la Catedral, ha llegado a la capilla del Baratillo. Allí ha saludado a la corporación del Miércoles Santo, que la ha recibido con vítores, aplausos y unas sevillanas cantadas por un grupo de mujeres en honor a la dolorosa de la calle Pureza. De este recoleto templo han salido seis acólitos que se han sumado a los que ya traía la corporación de la Madrugada. Uno de los momentos más emotivos de la procesión.