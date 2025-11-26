Así ha sido el impactante incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena
El incendio, ya controlado, se ha producido a primera hora de este miércoles
A primera hora de este miércoles se ha declarado el impactante incendio en una de las plantas del hospital Santa Lucía de Cartagena, en Murcia. Las llamas y el humo se han apoderado en pocos minutos de un edificio que ha tenido que ser desalojado de pacientes y trabajadores, aunque las primeras informaciones apuntan a que no se han registrado heridos.