El incendio, ya controlado, se ha producido a primera hora de este miércoles

Así ha sido el impactante incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena

26 de noviembre 2025 - 08:53

A primera hora de este miércoles se ha declarado el impactante incendio en una de las plantas del hospital Santa Lucía de Cartagena, en Murcia. Las llamas y el humo se han apoderado en pocos minutos de un edificio que ha tenido que ser desalojado de pacientes y trabajadores, aunque las primeras informaciones apuntan a que no se han registrado heridos.

