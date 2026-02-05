El alcalde de Sevilla ha supervisado, junto con el delegado de Patrimonio del Cabildo Catedral, Francisco Román, los trabajos que la Policía Local y Protección Civil han realizado en el entorno de la Catedral, tras la caída de una de las azucenas de la Giralda, que se ha desprendido a primera hora de la mañana en la plaza Virgen De Los Reyes, sin causar daños personales.