Así ha sido la supervisión de las azucenas de la Giralda
El alcalde de Sevilla ha supervisado, junto con el delegado de Patrimonio del Cabildo Catedral, Francisco Román, los trabajos que la Policía Local y Protección Civil han realizado en el entorno de la Catedral, tras la caída de una de las azucenas de la Giralda, que se ha desprendido a primera hora de la mañana en la plaza Virgen De Los Reyes, sin causar daños personales.