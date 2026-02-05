DIRECTO
Así ha sido la supervisión de las azucenas de la Giralda

La imagen se desprendía a primera hora de la mañana sin causar daños personales

Acordonan la Plaza Virgen de los Reyes tras caerse una jarra de azucenas de la Giralda

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita los trabajos de supervisión de las azucenas / M. G.
M. G.

05 de febrero 2026 - 16:44

El alcalde de Sevilla ha supervisado, junto con el delegado de Patrimonio del Cabildo Catedral, Francisco Román, los trabajos que la Policía Local y Protección Civil han realizado en el entorno de la Catedral, tras la caída de una de las azucenas de la Giralda, que se ha desprendido a primera hora de la mañana en la plaza Virgen De Los Reyes, sin causar daños personales.

