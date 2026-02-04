Estas son las principales incidencias que ha dejado la borrasca Leonardo en Andalucía hasta el momento

La borrasca Leonardo sigue dejando importantes consecuencias a su paso por Andalucía, con inundaciones, desbordamientos de ríos y miles de incidencias en distintos puntos de la comunidad. Las lluvias persistentes han provocado anegaciones de calles, carreteras cortadas y crecidas de cauces en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, donde los servicios de emergencia trabajan sin descanso y han tenido que evacuar 3.500 personas de sus casas.

En este vídeo recopilamos algunas de las principales imágenes del temporal hasta el momento, con zonas rurales y urbanas afectadas por el agua. Las autoridades mantienen activos los planes de emergencia y recomiendan extremar la precaución ante el riesgo de nuevas lluvias.