El 90693, tercer premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025
Está dotado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, 500.000 euros a la serie
El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11:12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.