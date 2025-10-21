Los trabajadores de Correos han guardado este martes un minuto de silencio en recuerdo de Sandra Peña, la menor de 14 años que la semana pasada se suicidió tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto.

El homenaje ha tenido lugar en todas las unidades de la empresa pública, ya que tanto la madre de Sandra como su tío han sido empleados de Correos durante algunos años.

En la oficina central situada en la Avenida de la Constitución se ha desplegado una pancarta contra el acoso escolar. Quienes han acudido a la concentración han permanecido un minuto en silencio en memoria de la menor, instantes que han acabado con aplausos en apoyo a los familiares de la adolescente y como repulsa al bullying.

La Policía Nacional ya investiga el contenido del teléfono móvil de la menor para saber si los insultos también los recibía a través de las aplicaciones del terminal, por lo que se trataría también de un caso de ciberacoso.