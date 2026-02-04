Tranquilidad en la estación Santa Justa por la cancelación de trenes por el temporal

La compañía ferroviaria Renfe ha suspendido todos los servicios de Cercanías en el núcleo de Sevilla debido a las fuertes lluvias y viento dejando estampas desérticas en la estación de Santa Justa. La medida afecta a toda la red de Cercanías, así como a los trenes Media Distancia y Avant que conectan Sevilla con Córdoba, Málaga y Granada.

En el caso del AVE Madrid-Sevilla/Málaga, solo se garantiza la circulación entre Madrid y Córdoba, quedando suspendidos los trayectos entre Córdoba y Sevilla o Córdoba y Málaga. Los viajeros con destino final en Andalucía deben prever cambios o interrupciones en su viaje.