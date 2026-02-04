Tranquilidad en Santa Justa tras la suspensión de numerosos trenes por el temporal
La compañía ferroviaria Renfe ha suspendido todos los servicios de Cercanías en el núcleo de Sevilla debido a las fuertes lluvias y viento dejando estampas desérticas en la estación de Santa Justa. La medida afecta a toda la red de Cercanías, así como a los trenes Media Distancia y Avant que conectan Sevilla con Córdoba, Málaga y Granada.
En el caso del AVE Madrid-Sevilla/Málaga, solo se garantiza la circulación entre Madrid y Córdoba, quedando suspendidos los trayectos entre Córdoba y Sevilla o Córdoba y Málaga. Los viajeros con destino final en Andalucía deben prever cambios o interrupciones en su viaje.