Al menos tres personas han fallecido en un grave accidente ocurrido este viernes en la A-66, a la altura de Guillena, tras la colisión entre dos camiones y un turismo. El siniestro, registrado sobre las 14.00 horas, ha dejado el vehículo ligero atrapado y ha obligado al corte total de la autovía en sentido Sevilla. Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios del 061 han intervenido en el rescate de los cuerpos de los fallecidos y de un herido grave que quedó atrapado en el interior del coche.