El municipio de La Algaba y el barrio sevillano de San Jerónimo continúan en shock tras el crimen de las 380 puñaladas. El desconcierto se ha instalado en la zona una semana después del brutal apuñalamiento. En el entorno laboral de David, el presunto autor de los hechos, el impacto es evidente en la mirada del dueño del bar donde trabajaba desde septiembre de 2024, aún incapaz de asimilar lo ocurrido.