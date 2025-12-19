La última hora del crimen de la Algaba en San Jerónimo, donde trabajaba el presunto asesino
El hijo menor de la víctima, de unos diez años, encontró el cuerpo sin vida la tarde del domingo
Matan a puñaladas a una mujer en su casa de La Algaba
El municipio de La Algaba y el barrio sevillano de San Jerónimo continúan en shock tras el crimen de las 380 puñaladas. El desconcierto se ha instalado en la zona una semana después del brutal apuñalamiento. En el entorno laboral de David, el presunto autor de los hechos, el impacto es evidente en la mirada del dueño del bar donde trabajaba desde septiembre de 2024, aún incapaz de asimilar lo ocurrido.