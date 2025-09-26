Un cartel con detalles de las obras del tranvibús entre La Campana y Martín Villa.

El nuevo servicio eléctrico de Tussam une Torreblanca con Nervión en unos 26 minutos, pero hasta el estreno de la fase segunda que culminará en septiembre de 2026 mantiene en obras la Campana y el Duque. Vecinos y comerciantes se dividen opiniones: "Hay poca anchura para pasar, pero es para mejorar", apuntan.