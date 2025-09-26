Vecinos y comerciantes ante las obras en la Campana por el tranvibús: "Es una mejora, pero es muy incómodo"
El tranvibús se estrena el lunes 29 de septiembre
El Tranvibús será casi la única línea de Tussam que llegará al Duque
El nuevo servicio eléctrico de Tussam une Torreblanca con Nervión en unos 26 minutos, pero hasta el estreno de la fase segunda que culminará en septiembre de 2026 mantiene en obras la Campana y el Duque. Vecinos y comerciantes se dividen opiniones: "Hay poca anchura para pasar, pero es para mejorar", apuntan.