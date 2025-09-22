Uno de los tres trabajadores que fallecieron el pasado 4 de abril en el derrumbe de una nave en una finca de Coria del Río grabó un vídeo en 2023, dos años antes de este siniestro, cuando se produjo el colapso de parte del techo del mismo inmueble. Este vídeo ha sido aportado como prueba para intentar reabrir la investigación después de que la juez decidiera archivar la causa al considerar que el derrumbe de la nave agrícola ubicada en el Cortijo El Sequero se debió a una causa de "fuerza mayor", dado que se produjo al paso de la borrasca Nuria y la formación de un tornado.

La Fiscalía de Sevilla también se ha mostrado contraria al archivo de la investigación y ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, en el que considera que el sobreseimiento de la causa es "prematuro e indebido" porque todavía está pendiente de que la Inspección de Trabajo remita al juzgado un informe sobre el accidente y, en su caso, el "acta de infracción y propuesta de sanción" a la empresa para la que trabajaban las víctimas.

El vídeo ha sido aportado por los familiares de uno de los dos hermanos que fallecieron en el trágico suceso y que consiguieron rescatarlo del teléfono movil de la víctima. Ese vídeo fue grabado el 4 de abril de 2024 -justo un año antes del trágico suceso- por uno de los trabajadores fallecidos cuando terminó de limpiar la nave "por el miedo que su estado le provocaba y lo envió por Whatsapp a alguien de la empresa, seguramente el encargado, en el mes de agosto de 2024, fecha en la que el techo de la nave aún no se había reparado", según sostiene el abogado de la acusación particular que representa a los familiares de dos de los fallecidos.

Para el letrado de la familia, "se han ocultado de forma deliberada" al tribunal los hechos que sucedieron el 22 de octubre de 2023, cuando sin que se hubiera registrado ningún tornado, se produjo el colapso de la cubierta de la nave, se había "volado gran parte de la cubierta", una estructura que no sería reparada hasta un año después, en 2024. También hicieron fotos de los restos del techo que habían quedado esparcidos cerca del inmueble. Así lo expone en un recurso de reforma que ha presentado contra el auto del juzgado de Coria que acordó el archivo de la investigación y en el que señala que la posible existencia de un tornado en las proximidades de la nave "ha sido tomada por la defensa como excusa para excluir de raíz toda responsabilidad en los hechos y la juez ha creído, desgraciadamente, ese relato".