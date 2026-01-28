Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Kristin han causado importantes daños en Dos Hermanas, donde el muro perimetral del campo de fútbol de la Peña Deportiva Rociera se ha venido abajo. El derrumbe se produjo durante la madrugada, sin que haya que lamentar heridos, aunque sí considerables desperfectos materiales como en banquillo, que ha quedado totalmente destrozado.

Técnicos municipales y efectivos de emergencias se desplazaron hasta la instalación para asegurar la zona y evaluar el alcance de los daños, mientras el club trabaja para restablecer la normalidad lo antes posible. El temporal mantiene activados los avisos meteorológicos y obliga a extremar la precaución ante la caída de árboles, objetos y estructuras.