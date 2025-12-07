Más de medio centenar de vecinos de El Viso del Alcor han respondido este domingo a la llamada del Ayuntamiento y han participado en el minuto de silencio convocado en memoria de la mujer hallada muerta anoche en una vivienda de la localidad, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista. En la lectura del manifiesto posterior, se ha mostrado el profundo dolor y el rechazo de la localidad ante el suceso.