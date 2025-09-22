Álvaro Andrés Limones empezó a quedarse dormido en mitad de una conversación cuando sólo tenía 14 años. Isabel Reina, en plena universidad, se desplomaba al reír. No eran adolescentes distraídos ni personas con sueño atrasado: sufrían narcolepsia, una enfermedad neurológica crónica que sigue siendo invisible para muchos, incluso dentro del sistema sanitario. Más allá del sueño, este trastorno afecta la memoria, el estado de ánimo, las relaciones y la autonomía. En este vídeo, dos sevillanos comparten cómo es vivir con una condición que muchos aún confunden con pereza... pero que para ellos lo cambia todo.