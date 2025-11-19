El Webb capta una galaxia distante en los orígenes del universo

Parte del cúmulo galáctico MACS J1149.5+2223, tal y como lo ve la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb.

Gracias a la excelente sensibilidad del Webb a la luz infrarroja y a las horas de exposición combinadas en estas imágenes, las galaxias lejanas (en rojo) salen de la oscuridad.

La galaxia se encuentra a una distancia extrema (solo 570 millones de años después del Big Bang) y la investigación reveló que alberga un agujero negro supermasivo inusualmente grande para una etapa tan temprana del Universo.