El Webb capta una galaxia distante en los orígenes del universo

Un agujero negro supermasivo sorprende al Webb en una galaxia apenas 570 millones de años después del Big Bang

El Webb capta una galaxia distante en los orígenes del universo
ESA/Webb, NASA & CSA

19 de noviembre 2025 - 22:49

Parte del cúmulo galáctico MACS J1149.5+2223, tal y como lo ve la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb.

Gracias a la excelente sensibilidad del Webb a la luz infrarroja y a las horas de exposición combinadas en estas imágenes, las galaxias lejanas (en rojo) salen de la oscuridad.

La galaxia se encuentra a una distancia extrema (solo 570 millones de años después del Big Bang) y la investigación reveló que alberga un agujero negro supermasivo inusualmente grande para una etapa tan temprana del Universo.

También te puede interesar

Lo último

stats