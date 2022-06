Toñi Moreno se suma a María del Monte y revela su sexualidad

"Me costó tanto salir del armario porque ni me lo contaba a mí misma", ha sido el reconocimiento de la presentadora de Gente maravillosa en Canal Sur, Toñi Moreno. La sanluqueña ha reconocido su sexualidad a raíz de la intervención el pasado jueves de su amiga María del Monte en el pregón del Orgullo en Sevilla. Su discurso en la Alameda de Hércules, subiéndose al escenario quien ha sido su pareja durante estos últimos 23 años, Inmaculada Casal, ha sido muy emocionante para Toñi, que coincidió con Inmaculada y con María del Monte en la conducción de formatos en la autonómica.

Para Toñi Moreno aceptar su sexualidad fue algo complejo y accidentado. "Conozco muy bien a María y sé lo mucho que le ha costado hacerlo, ole por ella", ha manifestado en su caso en la entrega de los premios Diversa. Se ha sincerado ante el auditorio y ha evocado recuerdos de sus adolescencia: "A mí me gustaban las chicas del instituto y yo me decía a mí misma que eran buenas amigas", con un lacerante sentimiento, "las monjas me habían dicho que eso era pecado y eso lo tenía a hierro". Esa percepción moral de culpa la ha tenido a lo largo de toda su vida, "me ha durado hasta hace muy poco y tengo 46 años".

Esta aceptación y reconocimiento público de la conductora de Déjate querer en los fines de semana en Telecinco están relacionados con su hija Lola, nacida a primeros de 2020 y que pasó con ella los duros meses del confinamiento. Toñi Moreno desea así, con su gesto, que su hija Lola se sienta libre y que pueda expresar libremente en torno a sus sentimientos e inclinaciones sexuales. Pide la sanluqueña así que los jóvenes "se sientan más libres".

En este domingo se ha recordado en esta web estas Sevillanas del Adiós de los Amigos de Gines, en Un año de tu vida de Canal Sur. Toñi Moreno salió a bailar al plató de su programa con su invitada, Inmaculada Casal.

Durante todo este tiempo Toñi Moreno ha ocultado sus sentimientos íntimos aunque en tantas ocasiones en sus programas hablaba de encontrar novio y expresiones así. Su debate interno pareció aclararse del todo al conocer desde día atrás que María del Monte iba a reconocer su relación con su pareja.