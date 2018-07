Leche cruda, qué pasa ahora con su consumo

El consumo de leche cruda va camino de convertirse en una escurridiza serpiente de verano. El debate crece día a día en las tertulias, en las webs y en las redes sociales. Se acumulan los titulares, los blogs han comenzado a escribir entradas y los foros no dejan de recibir comentarios de todo tipo. Hay incluso quien se pregunta qué motivos pueden existir detrás del repentino consumo del producto.

La nueva polémica llega de la mano de la Generalitat de Cataluña. La consejera Teresa Jordá, responsable de Agricultura, Ganadería y Alimentación, aprobó su libre comercio a través del Decreto 163/2018. En España, sin embargo, hace casi tres décadas que la venta de este producto fue prohibida debido a los riegos para la salud. ¿Qué ocurre ahora?

Los que están a favor

Aunque la mayor parte de las opiniones publicadas han ido en contra del consumo de leche cruda, hay quien sostiene que, pese a los riesgos, son muchos los beneficios que podría aportar. Entre ellos uno de los argumentos más destacados es la cantidad de minerales, como el calcio y el magnesio, que este tipo de leche posee. Se añade el hecho de que la pasteurizción disminuye notablemente las cantidades de estos minerales en el producto.

También se mencionan a las enzimas, unas proteínas que funcionan acelerando las reacciones químicas de las células. Son muy importantes para el cuerpo, y la leche cruda es una de las principales fuentes de aportación.

Este producto es un alimento vivo, lo que implica que hay organismos que la protegen. Hay quien sostiene que, a diferencia de la leche de consumo que se pudre con el tiempo, ésta fermenta, y aumenta el aprovechamiento de vitaminas y minerales.

Finalmente, se añade el asunto de los anticuerpos. Estas proteínas son sensibles al calor, por lo que en el tratamiento de la leche que llega a los comercios, estas sustancias se pierden, evidenciando, por tanto, que la leche cruda es mucho más beneficiosa.

Los que están en contra

Frente a todos los argumentos a favor, quienes se posicionan en contra tienen un mayor peso de científicos y especialistas en la materia.

Los expertos señalan que este tipo de leche, debido a la cantidad de bacterias patógenas que posee, pueden causar enfermedades como meningitis bacteriana o listeriosis. También se advierte sobre la brucelosis o fiebre de Malta.

La doctora Lucía Galán, popularmente conocida como Lucía, mi pediatra, explica en una entrevista para el HuffPost los peligros que conlleva el consumo de leche cruda. Sin embargo, entre los argumentos mencionados, también hace especial incisión en la peculiar conservación que precisa esta leche, ya que, mientras que un cartón puede estar fuera de la nevera durante un tiempo prudente (y siempre dependiendo de la temperatura exterior), en el caso de la leche cruda, siempre se debe conservar entre 1 y 4 ºC. Esto se destaca porque, por lo general, las neveras domésticas oscilan entre los 4 y 8 ºC.

En su blog personal, esta profesional de la salud destaca las diferencias entre los diferentes tipos de leche, concluyendo en que la leche UHT o esterilizada, la que se puede encontrar en los comercios, es la más apropiada debido a su exposición a una serie de procesos que garantizan su seguridad. También menciona la leche pasteurizada, alegando que, abierto o no el envase, debe ser consumida en dos o tres días.

Pese a que estos envases de leche cruda llevan su respectiva etiqueta indicando que, antes de su consumo, debe ser convenientemente hervida, hay argumentos que oscilan en torno al desconocimiento del proceso. Ya que, para que sea leche fresca (pasteurizada), según recuerda el diario, se debe calentar a 75º durante 15 o 20 minutos "y enfriar rápidamente a 4 ºC".

Otros especialistas han apuntado que la leche cruda puede contaminarse por numerosos motivos. No depende de que la vaca esté enferma, cosa que, por lo general, no ocurre, sino que el proceso de descontaminación se produce para evitar que, por ejemplo, los restos de las heces que hayan quedado en el animal no supongan un problema. A eso se añaden las propias bacterias del recipiente donde se recoge la leche, o incluso las que pueden encontrarse en las manos del operador.

Se sabe sobre los efectos reales que las bacterias presentes en la leche cruda pueden causar. Ejemplo de ello es el empresario Bertín Osborne, cuya mujer, durante el periodo de embarazo, padeció listeriosis, siendo ésta la causante de la lesión cerebral de su hijo Kike.