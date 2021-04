Actividades para disfrutar en familia durante el fin de semana

Primer fin de semana en el que se podrá viajar entre provincias en Andalucía, recuperando poco a poco, la nueva normalidad. Sin embargo, para los que se quedan en Sevilla la vida cultural para los más pequeños continúa con espectáculos de teatro, musicales o conciertos, entre otros.

Del 30 de abril al 2 de mayo te proponemos algunas actividades para hacer en familia:

Mes del libro en Guillena

Con motivo de la celebración del Día de Libro (23 de abril), el Área de Cultura del Ayuntamiento de Guillena ha organizado en el mes de abril un amplio programa de actividades para todas las edades en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas. Abril, mes del Libro. En Abril, libros Mil es el lema de un programa de cita con los libros, la literatura y la Biblioteca municipal. Las actividades comenzaron el 7 de abril y terminan mañana, 30 de abril. En esta cuarta y última semana, las actividades son las siguientes:

Hoy jueves, a las 17:00, en la biblioteca municipal de Guillena, Cuentacuentos Hasta que podamos abrazarnos. Actividad con aforo reducido a 12 menores por orden de llegada para niños y niñas de 5 a 10 años. Mañana, 30 de abril, Teatro infantil. A las 19:00, en la Casa de la Cultura, la obra En este bosque, con Alicia Bululú. Espectáculo de narración oral. En este bosque, conocidos y desconocidos habitantes de la floresta van desfilar entre libros para dejarse ver por nuestro biblioteca. Traen historias feroces, de nariz puntiaguda, uñas largas, dientes sucios y avellanas. En este bosque es otoño, invierno, primavera y ¿verano?, ¿dónde está el bosque en verano? Un espectáculo de amor profundo a la naturaleza y por supuesto a los libros… El Área de Cultura informa de que todas las actividades tienen limitación de aforo y con medidas de seguridad contra el Covid-19.Cuentacuentos, talleres infantiles y animación a la lectura, presentaciones de libros, programa de radio son algunas de las propuestas que se han celebrado en la Biblioteca de Guillena, pero también en las plazas de Torre de la Reina y Las Pajanosas o en la Casa de la Cultura, donde también se ha podido disfrutar de un ciclo de teatro.

Puertas abiertas en la Nao Victoria

La Fundación Nao Victoria conmemora el V Centenario de la muerte de Fernando de Magallanes, que falleció el 27 de abril de 1521 en Filipinas, con un programa de actividades que incluye jornadas de puertas abiertas para visitar hoy jueves la nao Victoria 500.

Talleres en Pequeños Alquimistas

La empresa Pequeños Alquimistas propone nuevos talleres para los fines de semana de mayo. Como siempre, prosigue el de Programación y robótica los sábados a las 10:30 (descuento del 10% para hermanos) y de Ciencia, los sábados y domingos a las 12:30. Este fin de semana habrá Lego Wedo 2.0 el sábado para niños de Primaria y Somos alquimistas. Cambiando el color de los metales.

'Recreo' en La Fundición

Recreo es un espectáculo de sombras que da luz a una historia basada en hechos reales. Ésta es la historia de Telma, una gran aventurera que sólo piensa en encontrar tesoros perdidos en lugares remotos junto a su amigo Luis a la hora del recreo. Y… ¿qué pasa con el bocadillo? A la pequeña intrépida no le da tiempo a comerse o no se lo quiere comer, o peor aún, se lo quitan. Porque ella vuelve todos los días a casa hambrienta. Por eso su padre está tan preocupado… como ya no se acuerda de cómo se buscan los tesoros…Un homenaje a la amistad y la solidaridad que nace en el patio del recreo que emociona a los pequeños y a los que compartimos el día a día con ellos. ¿A que no siempre las cosas son lo que parecen? En este espectáculo son lo que proyectan. Dos sesiones en La Fundición, 1 y 2 de mayo a las 12:00.

Musical 'La Bella y la Bestia'

El teatro Auditorio Riberas del Guadaíra abre las puertas a un clásico musical para niños y adultos con voces en directo y una gran historia de amor.

Érase una vez un príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, era egoísta y consentido. Una noche, una bruja lanzó un maleficio sobre él y todos lo que allí vivían. Como castigo, el príncipe fue condenado a ser una bestia, y sólo podría librarse de ese maleficio si conseguía enamorarse de una chica antes de que cayera el último pétalo de una rosa encantada. Diez años después, una joven llamada Bella llega al castillo para rescatar a su padre, que es prisionero de la bestia. ¿Podrá la chica aprender a amar a la bestia y romper el hechizo? Sábado 1 de mayo, a las 12:00.