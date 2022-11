Barrio de Santa Cruz, ¿verdadero o 'fake'?

El Barrio de Santa Cruz es, sin lugar a dudas, el barrio con más encanto de la ciudad, pero ello ¿conlleva que sea el más auténtico? ¿Quién no ha paseado una vez en su vida por el Callejón del Agua o la plaza Doña Elvira? ¿Se han preguntado por qué las fachadas son encaladas o por qué lo llamamos antigua Judería? Ahora, una visita guiada de Sevilla a la Carta por esta céntrica zona nos desvela si el que consideramos el barrio con más solera de la ciudad es verdadero o fake.

"Hace 100 años, la ciudad estaba en plena reforma de cara la Exposición Iberoamericana, y había que definir un estilo sevillano. Tener un lugar donde los turistas se sintieran en un sitio pintoresco, con leyendas y pasado histórico de gusto romántico", explica Julia Rozet, de Sevilla a la Carta.

En un recorrido dinámico y divertido la guía dirige al grupo en una mañana de sábado como si fueran turistas en la Sevilla de casi hace 100 años. Todos se asombran por la moda estadounidense del revival, viendo que existen varias copias de la Giralda en Norteamérica.

A continuación, el grupo se adentra en la discreta plaza Santa Marta, fruto de la reinvención de principios de siglo 20, según los gustos historicistas de la época: rejas, naranjos, fachadas encaladas, retablos de calle, azulejos… Y así la guía reta en cada parada, donde el grupo tiene que encontrar que ha sido reinventado o es de origen.

Así, los presentes aprenden la verdadera historia del barrio: su trama urbana medieval, su pasado judío, las casas de Murillo, y como se han promocionado estas historias para darle un toque auténtico a un barrio reinventado.

Todo ello, sin olvidarse de las leyendas o los lugares de la ópera, que encuentran en el barrio de Santa Cruz un decorado idóneo para tener más credibilidad. "Nos reímos al escuchar como los bares más antiguos del barrio también se inventaron para los turistas. Hablamos también de unas figuras importantes de la época: el arquitecto regionalista Juan de Talavera y Heredia, el Marqués de la Vega Inclán o la actriz estadounidense Mary Pickford. Una ruta muy entrañable, que no le quita el encanto a nuestro querido barrio, a la vez que nos adentra en la historia del turismo", detallan desde Sevilla a la Carta.

La ruta está pensada para el público sevillano y visitantes, para que disfruten con otra mirada del barrio Santa Cruz. "De niño, me llevaban de paseo por estos callejones pensando que era la parte más antigua de Sevilla, y es el primer sitio donde llevo cualquier amigo de fuera. No me imaginaba que todo se había recreado", comenta Maribel, todavía asombrada por el recorrido. "Me he divertido mucho buscando lo que era verdadero o falso en cada rincón", añade Francisco, su entusiasta acompañante.

Próxima visita guiada y reserva de entradas

La próxima visita será el sábado 19 de noviembre, a las 12:00. Tiene una duración de 90 minutos.

Recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, calle Mateos Gago, Plaza de la Alianza, Plaza Doña Elvira, Callejón del Agua y Plaza Santa Cruz.

Precio: 8 euros (menores de 10 años, gratuito).

Reserva y más información en: https://www.sevillalacarta.com/santa-cruz-inventado-2/; visita@sevillalacarta.com o 633 083 961