La Cabalgata viviente de Reyes Magos de Guillena, única en la provincia de Sevilla

El jueves 5 de enero, a partir de las siete de la tarde, la única Cabalgata de Reyes Magos viviente de la provincia de Sevilla recorrerá de nuevo las calles de Guillena. Las carrozas representan distintos pasajes bíblicos donde las personas permanecen inmóviles durante todo el recorrido como personajes integrantes de cada historia. Por esta singularidad fue reconocida en 2017 como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía por la Junta de Andalucía.

Este año el cortejo lo componen 17 carrozas: 11 pasajes bíblicos, los tres Magos de Oriente, la Estrella de la Ilusión, dos carrozas infantiles, la Banda de Música Villa de Guillena, la Banda de Música Ntra Sra de la Granada, la charanga Los Alteraos, así como una cohorte de una legión romana a caballo y beduinos.

Aunque el cortejo real arrancará sobre las siete de la tarde, desde las 17:30 las calles de Guillena estarán animadas con un pasacalles de la Banda de Música de Ntra Sra de la Granada con salida de la avenida de la Vega y calle Nuestra Señora del Pilar. Y de la charanga Los Alterados con recorrido por plaza El Salvador, avenida de los Molinillos, avenida Marcelino Camacho, avenida Alcalde Justo Padilla Burgos.

La cohorte romana recogerá las llaves de la villa a las 18:00, en la plaza de España. Y habrá un pasacalles de la Banda de Música Villa de Guillena que recorrerá calle Real, avenida de los Príncipes, calle Sevilla, avenida de Andalucía y avenida Alcalde Justo Padilla Burgos.

Pasajes bíblicos en las carrozas vivientes

Los pasajes, en su mayoría, cambian cada año. Son las personas que los protagonizan los encargados de seleccionar aquel que desean representar. No obstante, siempre hay algunos que se repiten, como La Anunciación y El Nacimiento.

Las escenas de la tarde del 5 de enero serán: Las Lavanderas, La vara de José, La anunciación a María, El pan de cada día, Nació la luz del mundo, En busca de la Estrella, Anunciación a los pastores, ¿Dónde está el Rey? Queremos adorarlo, Huída a Egipto, Llegada a Egipto de la Sagrada Familia y El oficio de mi padre.

El número de carrozas –de unos quince metros de longitud cada una- se ha duplicado desde la primera edición, ya que son cada vez más los guilleneros que quieren participar en la cabalgata. De hecho, ya se ha convertido en una de las fiestas locales más importantes del municipio y la que hace que Guillena tenga más visitantes en un solo día.

Cada carroza es diseñada, organizada y confeccionada por los mismos que se suben en ellas para protagonizar los pasajes. No obstante, desde la dirección artística de la Comisión Organizadora se marcan unas líneas básicas. Para la decoración y ornamentación se utilizan materiales en su mayoría recogidos del campo: piedras, arena, jara, ramas de árboles, romero, etc. Se cuida hasta el más mínimo detalle de vestuario y escenografía. No se deja nada al azar. Todo está perfectamente logrado, haciendo que a cada historia la cubra un aire de misterio y admiración. Pero además no sólo son personas los protagonistas de las carrozas. En más de una, los animales también tienen un papel principal, y así podemos encontrar desde burros hasta ovejas, cabras, conejos, etc.

Los Reyes Magos y la Estrella

En esta edición los encargados de encarnar a sus Majestades de Oriente serán Javier Matas Molina que representará a Melchor; Antonio Jura Fernández que será Gaspar; y Juan Manuel Vela Márquez como Baltasar. Por cierto, sus carrozas también son diseñadas con esmero. La Estrella de la Ilusión será Sonia Carrasco Vázquez, que abrirá el cortejo con una carroza que causara como siempre gran sorpresa por su espectacular diseño.

Las carrozas de los Reyes van al final de la cabalgata, abriendo el cortejo la la cohorte romana, la Estrella de la Ilusión, la charanga Los Alteraros, las carrozas infantiles y la Banda de Música de Ntra Sra de la Granada. A continuación los pasajes bíblicos; la Banda de Música Villa de Guillena y las carrozas de los reyes. Esta disposición provoca un fuerte contraste de actitudes en el público. Por un lado, silencio, respeto y admiración con las carrozas vivientes; por otro, alegría y desenfreno por intentar capturar alguno de los muchos regalos que se lanzan.

Recorrido de la cabalgata

El punto de salida –a las 19:00- está justo a la entrada del pueblo por la parte norte, una vez cruzado el puente de la rivera de Huelva. Sigue por la avenida Alcalde Justo Padilla, la avenida de Andalucía, la calle Sevilla, El Portugalete, la calle Real y finaliza en la Plaza de España, en pleno casco histórico de Guillena. Una vez termina el recorrido, con una duración aproximada de tres horas, el pasaje de El Nacimiento se representa de nuevo en la iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Granada.

Torre de la Reina y Las Pajanosas

El municipio de Guillena tiene la suerte de disfrutar de tres cabalgatas. A la viviente de Guillena hay que unir las de Las Pajanosas y Torre de la Reina. A ambas localidades llegan los Reyes para repartir ilusión y muchos regalos. Las dos cabalgatas se disfrutarán el mismo día 6 de enero a partir de las 12:00. En las dos localidades el número de caramelos, juguetes y balones que se van a repartir es muy importante y en grandes cantidades.