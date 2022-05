El Colegio de Arquitectos de Sevilla inaugura ‘Welcome to the paradise’, de Manolo Espaliú

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha inaugurado este jueves, 26 de mayo, la exposición ‘Welcome to the paradise’ de Manolo Espaliú, un proyecto fotográfico en desarrollo en el que trabaja desde 2014.

La exposición que trae a Sevilla cuenta con un total de 17 fotografías que hizo en 2019 en la ciudad de Pardís, a media hora de Teherán. Trata sobre un proyecto de viviendas sociales que hizo el gobierno iraní para tratar de sacar a la población de las principales ciudades. "El objetivo era crear un total de un millón y medio de viviendas para seis millones de habitantes y revertir así la gran masificación que se produjo en los años 80 y 90 en las principales ciudades. El plan se hizo mal porque prácticamente no había equipamiento, ni servicios, ni arbolado, ni urbanización. Además, se dio un problema porque durante un tiempo coincidió con las sanciones económicas de EE. UU., con lo que el Estado se quedó muy mal económicamente y tuvieron que abortar muchos proyectos. Muchas empresas abandonaron los proyectos en mitad de la construcción con lo cual fue un desastre tremendo”.

Pardís es solo una de las ciudades que Manolo Espaliú va incorporando poco a poco al proyecto ‘Welcome to the paradise’. El autor lleva fotografiando el patrimonio persa 14 años, bien para medios como GEO, GEO Histoire, Le Figaro Histoire o The New York Times, bien en proyectos personales como en ‘Viaje a Persia’, donde rescata del olvido el maravilloso viaje que hizo García de Silva y Figueroa hace cuatro siglos como embajador de Felipe III. A él debemos el descubrimiento de Persépolis y el ser la primera persona que documentara que esos pequeños triángulos grabados profusamente por toda la ciudad eran un sistema de escritura, la cuneiforme. En paralelo, Espaliú trabaja como fotógrafo de arquitectura.

El encuentro ha sido presentado por el vocal de Actividades del COAS, Juanma García Nieto, quien ha destacado la valía del artista. “Manolo Espaliú es un magnífico fotógrafo. Inicialmente, conocía su trabajo de temática puramente arquitectónica, pero investigando sobre él, descubrí sus fascinantes proyectos personales, en especial los que estaba desarrollando en Irán, entre los que se encuentra este que exponemos en el COAS. Irán es un país muy desconocido en nuestro entorno a pesar de ser la cuna de la civilización, con una sociedad de la que conocemos poco, más allá de su interesante y premiada cinematografía, y con un inmenso patrimonio cultural, otro de los temas que centra su trabajo”, ha señalado el colegio.

García Nieto ha señalado que cuando Manolo Espaliú le mostró “la serie que estaba realizando sobre estas ciudades de nueva creación, surgidas de la nada, sin ningún diálogo con el territorio y el paisaje”, le pareció “un proyecto de una belleza irreal. Después de un par de años tras nuestro primer contacto, hemos conseguido traer esta exposición al COAS, trabajo que como amante de la fotografía creía imprescindible mostrar en nuestra sede”.

Sobre la posibilidad de exponer en el COAS, Espaliú ha destacado que “es una vuelta a casa. Yo estudie arquitectura, aunque no termine la carrera, y siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, trabajo como fotógrafo de arquitectura, y desarrollo también mis proyectos personales aparte. Qué mejor sitio que la casa de los arquitectos en Sevilla para traer una exposición como esta”.

‘Welcome to the paradise’

En los últimos quince años decenas de ciudades de nueva planta han sido construidas a lo largo de Irán bajo el proyecto de viviendas sociales Maskan-e Mehr. El plan incluía un millón y medio de viviendas para un total de seis millones de iraníes y su objetivo principal era revertir la migración a las principales ciudades, donde los niveles de vida se habían deteriorado debido al tráfico, la contaminación y el altísimo precio de la vivienda.

Estas comunidades se erigieron casi siempre en medios áridos, casi desérticos y con poca consideración por cuestiones medioambientales, como en Pardís (paradójicamente, el origen etimológico de ‘paraíso’), a media hora de Teherán. El plan contemplaba los equipamientos y servicios necesarios, pero la implementación real de estos planes fue un fracaso. La tasa de inflación disparada, así como el endurecimiento de las sanciones internacionales hicieron que dejaran de ser rentables para los promotores, lo que les llevó a abandonar muchos proyectos en plena construcción. Unas 200.000 viviendas carecían de acceso a las redes de servicio básicas.

No se logró el objetivo inicial de proporcionar vivienda a los desfavorecidos y, finalmente, el plan de viviendas Maskan-e Mehr ha resultado ser uno de los mayores obstáculos para la recuperación económica de Irán por el altísimo coste económico.

La exposición, que estará abierta al público hasta el próximo viernes 24 de junio, día de su clausura, en la sede del COAS (Pl. Cristo de Burgos, 35, Sevilla), de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y martes y jueves, de 16 a 19 horas, ha sido producida por el festival Encontros de Imagen (Braga) en el marco de MOSTRA ESPANHA 2021.