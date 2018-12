Consejos para padres sobre el uso del móvil en menores

Las cosas claras

Hacer explícitas las normas de uso y funcionamiento del móvil, a ser posible por escrito, de manera que, ante situación de conflicto sepamos dónde acudir. Si estas reglas se trazan en colaboración con ellos y ellas, mucho mejor. Es importante que se impliquen.

Tú eres quien usa el smartphone y yo soy el propietario

Se trata el evitar a toda costa : “No te lo doy porque es mío, devuélvemelo porque me lo regalaron a mi” ( sobre todo en el caso de los más pequeños) Hemos de insistir en que el teléfono no es un derecho, en todo caso es un privilegio o una consecuencia de la buena actitud del menor y el cumplimiento de sus obligaciones

STOP secretos

Tanto la clave como el patrón han de estar en conocimiento de los adultos de referencia. Esto no quiere decir que irrumpamos como espías permanentemente pero sí que sepamos cómo acceder a ellos.

Tu agenda es mi agenda

Los contactos y las personas que intercambian archivos, llamadas o mensajes, sobre todo con los más pequeños deben ser conocidas, o al menos identificadas por parte de los padres y las madres.

Restricción total durante las obligaciones: la hora de estudiar o hacer la tarea

Es recomendable que los menores tengan un hábito de estudio con una serie de horas establecidas. El acceso a los móviles ha de hacerse en los descansos y al final. Si por ejemplo estudian de 16.00 a 20.00, podemos establecer una pausa sobre las 18.00 para que accedan al terminal, se tomen un descanso y luego vuelvan al ritmo de estudio sin acceso al móvil.

¿Quiénes son tus amigos y amigas?

Las peticiones de amistad y los contactos en redes como Facebook o Instagram han de estar siempre en conocimiento de los padres. La idea es evitar posibles riesgos “al otro lado”.

Cuidado con la correspondencia

Hemos de pactar la posibilidad de acceder a la mensajería privada en cualquier momento con el fin de evitar que estén poniéndose en peligro. De hecho, es recomendable entrar en las mismas de vez en cuando como algo rutinario. No hace falta que una persona esté entre nuestros contactos para que pueda enviarnos mensajes, por eso es importante que tengamos esto en cuenta.

Cuidado con las publicaciones con poca ropa

Podemos ver muchos perfiles (sobre todo de niñas) en bikini, e incluso con ropa interior, para ellas puede ser un juego y no tener nada malo, pero para la persona que está viendo as publicaciones esto puede no ser así. Es recomendable que evitemos las publicaciones de este tipo por una obvia cuestión de protección e intimidad.

Nada de datos personales

Sin darse cuenta publican donde estudian donde viven y hasta donde están en cada momento, lo que los convierte en vulnerables d cualquier tipo de acoso o persecución. No tiene por qué ocurrir pero si podemos evitarlo mejor.

Para dormir sólo necesitas la cama y la almohada

La exposición al terminal antes de acostarnos genera problemas en el sueño, uno de los motivos es que el ojo capta la luz y lo asocia a la actividad y no al descanso. Además, las altas horas no son adecuadas para compartir información o chatear.