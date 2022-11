David Saunders, el cochero de la reina de Inglaterra en Sicab

El que fuera cochero oficial de la reina de Inglaterra y el duque de Edimburgo pasea estos días por el Salón Internacional del Caballo. David Saunders, cochero de enganches profesional, juez internacional y un referente en el sector tanto en Inglaterra como Estados Unidos, ofrecerá en Sicab este jueves una master class sobre enganches de tradición.

El cochero real no es la primera vez que visita Sevilla, ya que en otras ocasiones ha estado presente en eventos de relevancia del sector ecuestre como la Exhibición de Enganches de la Real Maestranza.

David Saunders, ex cochero principal del duque de Edimburgo, es miembro de Royal Mews y tiene una gran experiencia como entrenador. Saunders fue la inspiración para el libro Competition Carriage Driving y el vídeo Royal Four in hand producido por el duque de Edimburgo.

El cochero participó en el diseño del carruaje de maratón con escalón trasero abierto que ahora se usa en las competiciones y ha diseñado varias innovaciones de arneses y algunas piezas de conducción nuevas. Ahora ciudadano de los Estados Unidos, que reside en Florida, Saunders ha contribuido al crecimiento de la conducción de carruajes en general y ha representado a los Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Conducción en Pareja.

Antes de mudarse a los Estados Unidos, representó a Gran Bretaña en varios campeonatos mundiales de parejas y cuatro en mano, ganando el cuatro en mano en el campeonato nacional británico en 1988. Desde que llegó a los Estados Unidos, Saunders ha sido miembro de la USET representando a los EE. UU. con un cuatro en mano y en los campeonatos mundiales de parejas. Después se convirtió en un referente del enganche por su conocimiento y experiencia como entrenador.