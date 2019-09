Comienza la feria de Tomares, la primera de España sin ruido en las atracciones

La Feria de Tomares, que este año se celebrará del 4 al 8 de septiembre, cuenta en esta ocasión con una importante novedad: la eliminación de música y de ruidos en las atracciones a partir de las 22:00 durante los cinco días de duración de la misma. Esto supone una reducción de más del 50% de las horas de ruido y convierte a Tomares en la primera localidad española libre de ruidos en horario nocturno durante toda la feria.

Esta medida persigue un doble objetivo. Por un lado, reducir las molestias a los vecinos que viven junto a la zona de las atracciones, permitiendo conciliar diversión y descanso y, por otro, eliminar la barrera que el ruido supone para las personas con trastornos sensoriales como el autismo o la fobia a los sonidos elevados.

Los tomareños ultiman los preparativos para la inauguración de una cita que cada año congrega en el municipio a miles de personas atraídas por la calidad de su programación, el buen ambiente que se respira en sus calles y casetas, y porque se trata de una de las pocas ferias que se han mantenido inalterables en el Aljarafe durante las últimas décadas.

Cinco días llenos de música

Nombres como los de El Canijo de Jerez, La Flaka, Junior o Dr. Diablo, encabezan una programación de actividades en la que la música juega un papel primordial. Casi una veintena de actuaciones en directo y de carácter gratuito amenizarán los cinco días de feria, en los que se celebrarán también los tradicionales concursos de arroces, casetas, tapas y trajes de flamenca.

Durante la jornada inaugural, los visitantes podrán disfrutar de las atracciones, a partir de las 18:00, con un 50% de descuento y, a las 21:30, el pescaíto cobrará protagonismo para esperar la llegada del alumbrao, al que pondrá música la Banda Municipal de Tomares. Ya con el real iluminado, llegará el turno a Joaquín Pavón y a Ana Gil, en la caseta Municipal, que cederán el turno, bien entrada la noche, a la Orquesta Eclipse.

Toda la programación

El 5 de septiembre, por la mañana, se celebrarán los clásicos concursos Volante Gitano y el Concurso de tapas y guisos y por la noche, Junior, la Flaca y La Cava, serán los encargados de llenar de música el recinto ferial.

El 6 de septiembre, la bailaora Inma Luna abrirá la agenda del día, que incluye también las actuaciones de Autoreverse, Canijo de Jerez y Calambres.

Entrados ya en el fin de semana, los tomareños no tendrán excusa para no vivir con intensidad su feria. La mañana del sábado la gastronomía tomará protagonismo con el Concurso de arroces, aunque el plato fuerte de la jornada no podrá disfrutarse hasta bien entrada la noche, con el concierto Tributo a ABBA, que recuperará los éxitos con los que la conocida formación sueca alcanzó la fama en los años 70. Sobre el escenario de la caseta municipal estarán también ese día, Pedro Peña, Belén Reyes, Serva Labari y Dr. Diablo.

El 8 de septiembre llegará el turno de los más pequeños con la gran Gala Infantil, a la que seguirá la tradicional pizza y la Gala Juvenil, que incluirá las actuaciones de Luis Romero, la Tomatera, la Soulera y Los Tiestos, con las que la feria llegará a su fin dejando atrás cuatro días de alegría y diversión a raudales.