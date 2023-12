Fundación 'la Caixa' lanza '#YoCanto Adeste Fideles', un proyecto que une a 300 voces de coros de Sevilla

Fundación 'la Caixa' lanza #YoCanto Adeste fideles, un nuevo proyecto participativo que ha reunido a 300 voces amateurs para interpretar el tema navideño 'Adeste fideles' y que ha convertido la ciudad en una "auténtica fiesta navideña". El resultado final ha visto la luz este sábado en un acto celebrado en CaixaForum Sevilla, con la directora general adjunta de la Fundación 'la Caixa', Elisa Durán, junto a los coros participantes.

El conjunto de cantantes, de edades comprendidas entre los 8 y los 81 años, está formado por ocho coros de Sevilla que han trabajado durante dos fines de semana junto a profesionales de la música y del sector audiovisual para crear este vídeo coral participativo, según informa la entidad en una nota de prensa.

La pieza muestra la forma en que la música viaja por diferentes situaciones cotidianas conectadas entre sí. El nexo es siempre la música, que a través de una tubería va desde el comedor de una familia hasta un bar y llega hasta la propia calle, y al pasar por esos escenarios -una familia reunida en una comida navideña, un trabajador de un bar junto a sus clientes y una mujer en bicicleta en un paseo con músicos de orquesta- acaba convirtiéndose en una fiesta popular por las calles de Sevilla. El festejo culmina con el cántico de un numeroso grupo de personas en una embarcación del río Guadalquivir.

A partir de ahí, se integran los participantes de todas las edades procedentes de los ocho coros andaluces, que unen sus voces junto a la banda de swing The Choco's Hot Seven para entonar la tradicional canción 'Adeste Fideles'. Concretamente son la Coral San Felipe Neri, Coral Ángel de Urcelay, Coro Ars Vivendi de Sevilla, Coro de la Universidad de Sevilla, Coro del Ateneo de Sevilla, Coro Filarmonía de Sevilla, Coro Polifónico Orippo y la Coral Polifónica de Tomares. Además, cuentan con la colaboración del Joven Coro de Andalucía.

Todo ello, bajo la dirección artística de Igor Cortadellas (Igor Studio); la dirección coral de Marco Antonio García de Paz; los arreglos y la producción musical y los arreglos de Alfred Tapscott; la coreografía de Anna Llombart, y la ingeniería de sonido de Enric Giné.

Esta iniciativa, que nació en plena pandemia en una apuesta por el encuentro digital, sigue su periplo y se consolida en formato presencial con el objetivo de brindar la oportunidad a cantantes aficionados de participar en un proyecto audiovisual profesional.

Tras el éxito de '#YoCanto Viva la Vida', '#YoCanto Aleluya', '#YoCanto Bohemian Rhapsody', '#YoCanto Joy to the World' y '#YoCanto Carol of the Bells', que han acumulado más de 6,2 millones de visualizaciones en YouTube, la Fundación 'la Caixa' consolida con esta novedosa propuesta su compromiso con la cultura y su actividad musical participativa, que cuenta con una larga tradición de más de 25 años. Como novedad, este año el vídeo se publicará en abierto y sin necesidad de registro en CaixaForum+, la plataforma gratuita de la Fundación 'la Caixa', referente en divulgación cultural y científica que permite acceder a una gran variedad de contenidos audiovisuales. Además, siguiendo la línea del año pasado, el making of del proyecto también se podrá visualizar en la plataforma, pero en este caso será necesario el registro previo. De hecho, todos los vídeos anteriores de la iniciativa participativa '#YoCanto' estarán disponibles en la plataforma CaixaForum+, que cuenta actualmente con 150.000 suscriptores, y se podrán compartir fácilmente a través de redes sociales.