Homenaje al mundo clásico en el IES Camas con la representación del 'Juicio de Paris'

El Departamento de Cultura y Lenguas Clásicas del IES Camas no ha podido celebrar este año su tradicional Muestra Gastronómica de Grecia y Roma, debido a las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19. Una actividad que se realiza anualmente con gran aceptación en el seno de la comunidad educativa. Este año, el centro no ha podido disfrutar de los manjares del mundo clásico, pero sí ha querido plasmar su homenaje al mundo antiguo con una particular representación del Juicio de Paris.

La Muestra Gastronómica de Grecia y Roma, que este año no se ha podido llevar a cabo, consiste en acercar el mundo clásico a todo el alumnado del IES Camas, a sus familiares y a los profesores del mismo, a través de la extensa y variopinta gastronomía de la que griegos y romanos se sentían muy orgullosos.

Acompañando a esta Muestra, el departamento añade alguna representación teatral en la que participan alumnos, profesores y personal no docente. Así, a lo largo de estos años, en el centro se han realizado representaciones de una boda romana, la venta de esclavos, un entierro, etc, aderezando dichas interpretaciones con un diálogo de carácter cómico con claras referencias a motivos clásicos. Igualmente, se ha escenificado una adaptación de la Lisístrata, de Aristófanes, comediógrafo griego del s V a C. Este año, la comunidad educativa del IES Camas ha vuelto a involucrarse con la representación del Juicio de Paris, una adaptación dialogada, a modo de la comedia plautina, tan del gusto del público adolescente.

Al mismo tiempo, cada año el gimnasio del centro se embellece con ilustraciones del Mundo Clásico: columnas, pinturas, insignias, escudos, cascos de guerra, frontones, carteles, cortinajes, altares, estatuas, dibujos de dioses, héroes y personajes históricos de la Antigüedad Clásica. La mayoría de estos objetos de decoración y ambientación está realizada por los alumnos del centro a lo largo de estos once años