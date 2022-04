El Hotel Vincci La Rábida se llena de actividades abiertas al público por la Feria de Abril

Sevilla se prepara con ilusión para acoger estos días uno de los principales acontecimientos del año, la Feria de Abril, que dará su pistoletazo de salida a las doce de la noche del 1 de mayo cuando se encienda el Alumbrado del Real de los Remedios. Vincci La Rábida Sevilla se vuelca más que nunca con esta celebración a través de distintas actividades que se sucederán en el establecimiento desde el 26 de abril y hasta el 8 de mayo para que, tanto huéspedes como público en general, puedan vivir la feria al máximo.

Durante todos los días de feria, el hotel más taurino de la capital hispalense y uno de los más elegidos por los toreros para alojarse cuando van a la ciudad, contará con uno de sus clásicos. Su coqueto patio andaluz acogerá su tradicional caseta de feria donde los farolillos y barriles convivirán con el rebujito y la manzanilla, acompañados de platos típicos de la tierra como el surtido de pescaíto frito o el jamón ibérico 100% bellota y donde se contará con música en directo que amenizará estos días de fiesta, a cargo de la guitarra de Rubén Martínez (26 y 30 de abril), y la de Óscar Gómez (4 y 5 de mayo).

Los aficionados al arte podrán ver en el Castelar Bar de Vincci La Rábida 4* obras de grandes maestros de la pintura sevillana como José González. Además, se podrán visitar otras exposiciones como la de Andrés Nicolau, en la que está muy presente el mundo del toreo y la nueva colección del jerezano Cristóbal Donaire Barea, más conocido como Balcris, y sus esculturas y retratos de toreros, que se encuentran en colecciones de medio mundo y ahora, en Sevilla de la mano de Vincci La Rábida.

Tertutlias y premio taurinos

El mundo del toro también estará representado con la entrega del premio taurino de Vincci Hoteles Al Detalle para el Recuerdo al torero Pablo Aguado el 26 de abril. Por otro lado, el viernes 29 de abril a las 12:00 tendrá lugar la presentación del libro José Tomás, la tauromaquia de un mito. Y además, del 27 de abril al 8 de mayo se desarrollarán las tertulias taurinas de Toreteate, presentadas y moderadas por el periodista Álvaro Acevedo, y en ellas participarán toreros de todo tipo, desde máximas figuras hasta jóvenes promesas. No faltarán ganaderos, periodistas, empresarios y diversos personajes de la sociedad no directamente relacionados con la Fiesta, pero que sí se acercan a ella en calidad de aficionados: deportistas, intelectuales, cantantes, artistas de diversos ámbitos, políticos, empresarios, etc. En definitiva, lo que pretenden las tertulias de Toreteate es trasladar al aficionado un análisis de lo que sucede cada tarde de toros en la Maestranza, y a la vez, palpar la opinión del público a partir de personajes conocidos que conversarán en calidad de aficionados.

Si lo que se quiere es relajarse un poco y disfrutar de las agradables temperaturas y el impresionante skyline de la ciudad, el sitio indicado es la terraza de Vincci La Rábida 4* donde se pueden degustar cuidadas especialidades culinarias al mismo tiempo que se disfruta de unas inmejorables vistas a la catedral. Su restaurante El Mirador de Sevilla ofrece una variada carta en la que destaca la cocina tradicional sevillana con pinceladas de sofisticación a través de una colección de recetas seductoras que invitan a descubrir Sevilla desde el sentido del gusto. Elaborados con productos de la zona, entre sus platos se encuentran entrantes como la crema de Salmorejo de tomate de rama, salmón marinado y aguacate; pescados como el atún rojo de almadraba, salteado de ñoquis, mango y pimiento del piquillo con aceite de sésamo y lima kaffir; o carnes como el solomillo ibérico braseado, risotto de yuca y apio blanco con caramelo de pimientos asados. Distintas propuestas para comer o cenar bajo el cielo sevillano.

Todo ello, en el ambiente acogedor de este hotel sevillano, diseñado a partir de una casa palacio del siglo XVIII y decorado con líneas típicas sevillanas, proporcionándoles elegancia, calidez y confort. Su ambiente, su localización y su gastronomía invitan a disfrutar, más si cabe, de la Feria de Sevilla.